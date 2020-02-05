О состоянии эвакуированных из Уханя казахстанцах рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии граждан Казахстана, эвакуированных из города Уханя, рассказали в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, согласно клиническому протоколу прибывшие 3 февраля эвакуированные граждане будут находиться под карантином. 3 и 4 февраля они сдавали различные тесты. В итоге тесты показали отсутствие коронавируса.

«Из 83 эвакуированных граждан Республики Казахстан у 12 отмечается клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела. Состояние эвакуированных из города Уханя граждан Республики Беларусь (5 человек) и Армении (1 человек) - удовлетворительное, температура в норме, жалоб на состояние здоровья нет», - сказал Диас Ахметшарип в ходе брифинга.

Кроме того, он рассказали о казахстанских студентах, привезенных в Тюмень и Ташкент.

«Благодаря Министерству иностранных дел Казахстана, из города Уханя сегодня были эвакуированы остававшиеся наши студенты в города Тюмень (РФ) и Ташкент (Узбекистан). Они будут находиться под наблюдением местных специалистов необходимые 2 недели. Сотрудники Минздрава будут мониторить их состояние. Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел телефонный разговор со своими коллегами из России и Узбекистана, где были достигнуты договоренности по данному вопросу», - проинформировал он.

Напомним, 3 февраля Казахстан эвакуировал из Уханя 83 граждан, в том числе 80 студентов.

Тем временем число погибших в результате вспышки нового коронавируса в Китае превысило 490 человек.

По данным ВОЗ, еще 176 случаев заражения было зарегистрировано в 24 странах и регионах.