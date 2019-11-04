О состоянии дома с разваливающимся балконом рассказали в акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос выселения жителей из ЖК «Орбита» не рассматривается, об этом сообщили в акимате города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления контроля качества городской среды Даулета Доскулова, в рамках плана мероприятий чрезвычайного резерва акимата выделено 23 миллиона тенге на оформление технической документации. Данное обследование выявит все проблемы этого объекта.

«На сегодня вопрос о выселении из дома не стоит. Опасной частью является фасад здания, который состоит из плиток керамогранита. Они могут отлететь при сильных ветрах. Мы планируем заменить фасад, провести усиление конструкций и ввести ЖК в эксплуатацию - это будет сделано на средства из резерва акимата, так как это ЧС», - сказал Д. Доскулов.

Отметим, что ЖК «Орбита» состоит из двух зданий, в нем около 400 квартир.

Напомним, ранее сообщалось, что в проблемный ЖК застройщики поселили людей незаконно.