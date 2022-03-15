О состоянии активов Нацфонда Казахстана сообщил Галымжан Пирматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы за февраль выросли на 161 млн долларов США. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Валовые международные резервы за февраль выросли на 161 млн долларов США до 87,5 млрд долларов США, в их числе золотовалютные резервы – на 132 млн долларов США до 33,5 млрд долларов США за счет роста цены на золото. Активы Национального фонда на конец февраля текущего года составили 53,9 млрд долларов США. В феврале было продано 510 млн долларов США для обеспечения выделения трансфертов в бюджет», - сказал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что общие поступления в Нацфонд с начала текущего года составили 925 млрд тенге, что в 4,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года.