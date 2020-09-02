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О сокращениях в госаппарате и квазигосссекторе рассказал Руслан Даленов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько будет сокращен госаппарат и штат квазигоссектора в текущем году, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках сокращения работников госаппарата и квазигоссектора в 2020 году их количество будет сокращено на 10%, а в следующем году – ещё на 15%», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.
Министр добавил, что в рамках поддержки предпринимательства будет приостановлено до конца года начисление платы за аренду для малого и среднего бизнеса по объектам недвижимости, находящимся у государства и квазигоссектора.
Для дальнейшего разгосударствления экономики будет принят новый план приватизации до 2025 года.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
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