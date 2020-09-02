+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О сокращениях в госаппарате и квазигосссекторе рассказал Руслан Даленов

2 Сентября 2020 09:37
Поделиться:
О сокращениях в госаппарате и квазигосссекторе рассказал Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько будет сокращен госаппарат и штат квазигоссектора в текущем году, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аскар Мамин дал поручения Правительству по реализации Послания Президента
Послание Президента: как будет субсидироваться бизнес Сколько средств предусмотрено на повышение зарплат медработникам Президент обозначил в качестве приоритетных вопросы государственного строительства - политолог

«В рамках сокращения работников госаппарата и квазигоссектора в 2020 году их количество будет сокращено на 10%, а в следующем году – ещё на 15%», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Министр добавил, что в рамках поддержки предпринимательства будет приостановлено до конца года начисление платы за аренду для малого и среднего бизнеса по объектам недвижимости, находящимся у государства и квазигоссектора.

Для дальнейшего разгосударствления экономики будет принят новый план приватизации до 2025 года.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Малый бизнес   #Экономика   #Другие государственные органы   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив