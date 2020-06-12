О сокращении штата сотрудников сообщил глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе по оптимизации структуры и численности сотрудников ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства по сокращению проверяющих и неэффективных расходов, штатная численность Министерства финансов в 2019 году была оптимизирована на 1815 единиц и составляет 17 978 единиц», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

Глава Минфина добавил, что в рамках централизации государственных закупок реорганизован Комитет казначейства путем присоединения к нему Комитета по государственным закупкам.

Также, в целях оптимизации подведомственных организаций Компания по реабилитации и управлению активами была реорганизована путем присоединения к Фонду проблемных кредитов, а Финансовая академия была передана в ведение Министерства образования и науки.

«Наряду с этим, проводится работа по передаче ГУ «Байконырбаланс» в ведение уполномоченного органа соответствующей отрасли - Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности. На сегодня, оптимальная структура Министерства состоит из центрального аппарата, пяти ведомств с территориальными подразделениями и четырех подведомственных организаций», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.