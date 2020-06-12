Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 28 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О сокращении штата сотрудников сообщил глава Минфина

12 Июня 2020 15:44
Поделиться:
О сокращении штата сотрудников сообщил глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе по оптимизации структуры и численности сотрудников ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 900 объектов госсобственности будет приватизировано в Казахстане
Средства Нацфонда РК превысили $65 млрд - Минфин Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне Ситуация на границе: Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана

«В соответствии с поручением Главы государства по сокращению проверяющих и неэффективных расходов, штатная численность Министерства финансов в 2019 году была оптимизирована на 1815 единиц и составляет 17 978 единиц», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

Глава Минфина добавил, что в рамках централизации государственных закупок реорганизован Комитет казначейства путем присоединения к нему Комитета по государственным закупкам.

Также, в целях оптимизации подведомственных организаций Компания по реабилитации и управлению активами была реорганизована путем присоединения к Фонду проблемных кредитов, а Финансовая академия была передана в ведение Министерства образования и науки.

«Наряду с этим, проводится работа по передаче ГУ «Байконырбаланс» в ведение уполномоченного органа соответствующей отрасли - Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности. На сегодня, оптимальная структура Министерства состоит из центрального аппарата, пяти ведомств с территориальными подразделениями и четырех подведомственных организаций», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Минфин РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив