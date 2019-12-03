О сокращении расхождений по таможенной статистике с Китаем рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фискальные органы Китая и Казахстана налаживают электронные каналы связи по обмену предварительной информацией из экспортных деклараций. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня фискальными органами Китая и Казахстана налаживаются электронные каналы связи в рамках заключенного Протокола по обмену предварительной информацией из экспортных деклараций. Планируем, что до конца текущего года будет осуществлен онлайн-обмен данными», - сказал Алихан Смаилов.

Министр пояснил, что внедрение модулей автоматического поиска ценовой информации и «Пост-таможенный контроль», а также меры по полноценному охвату Системой управления рисками (СУР) ассортимента товаров, ввозимых из КНР, позволили повысить эффективность таможенной СУР с 54% до 77% и выявить порядка 50 тысяч нарушений, а также увеличить количество выявленных нарушений по таможенным досмотрам с 2 тыс. до 11 тысяч.

«В результате усиления пост-таможенного контроля на 32% увеличились поступления по ТПиН и составили 14 млрд тенге. Реализация указанных мероприятий позволила сократить расхождение по таможенной статистике с Китаем с 53% до порядка 50%, или до 4,4 млрд долл США», - уточнил Алихан Смаилов.