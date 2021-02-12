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О сокращении численности работников госсектора рассказал Аскар Мамин

Автор:  
Серик Сабеков
12 Февраля 2021, 12:17
О сокращении численности работников госсектора рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжится работа по формированию эффективного государственного аппарата, ориентированного на удовлетворение интересов населения и бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2025 году все государственные услуги будут автоматизированы и переведены в электронный формат. В текущем году будут оцифрованы 92% услуг. В 2021 году численность работников госаппарата и госсектора будет сокращена на 25%. С текущего года начнётся работа по переориентации ЦОНов на онлайн-консультирование граждан для самостоятельного получения услуг в электронном виде», - сказал Аскар Мамин.

Премьер добавил, что в 2022 году все информационные базы госорганов будут интегрированы в единую систему с созданием цифрового профиля каждого гражданина.

«Будут обеспечены прозрачность и постоянный контроль со стороны общественности к деятельности госорганов. В текущем году будет подписан соответствующий Указ Президента РК», - резюмировал Аскар Мамин.


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