О сохранении уникальных казахских собак тазы рассказали в фонде Dara

Фонд президентских инициатив Dara акцентирует внимание на сохранении культурного наследия Казахстана, среди которых особое место занимает порода собак «тазы», передает агентство Kazinform.

Культурные традиции играют ключевую роль в формировании национальной идентичности. Для казахов это особенно важно, так как их история и культура тесно связаны с кочевым образом жизни, скотоводством и охотой. Одним из ярких примеров таких традиций является охота с борзыми собаками тазы, которые веками сопровождали кочевников и стали неотъемлемой частью их быта и культуры.

В условиях глобализации и урбанизации существует угроза утраты уникальных культурных особенностей. Для предотвращения этого государственные и общественные организации, включая Фонд Dara, активно работают над сохранением и популяризацией культурного наследия.

Инициатива по популяризации породы тазы

«Жеті қазына» имеет глубокое культурное значение для Казахстана, отражая ценности и идеалы традиционного кочевого общества. Жеті (число семь) в тюркской культуре часто считается священным и символизирует гармонию. Традиционно, «жеті қазына» включает ключевые аспекты жизни казахов: интеллект для выживания в суровых условиях кочевого образа жизни, мобильность, охота, защита, семья и культура.

Тазы — уникальная порода собак и занимает достойное место в «Жеті қазына», имеет исторически культурное значение для казахского народа. Само название «тазы» переводится «стремительная, быстрая», что соответствует их природным характеристикам. Они являются прирожденными охотниками, обладают спокойным и величественным характером, что делает их отличными спутниками в любых условиях.

История и возрождение породы тазы

В первые годы Советской власти в Казахстане был учрежден трест «Каззаготпушнина», большое значение в деятельности которого придавалась охоте с борзыми собаками и ловчими птицами. Согласно архивным данным, в 1938 году в Казахстане было зарегистрировано 4200 чистокровных тазы, которые внесли значительный вклад в экономику благодаря большому количеству шкурок лисиц.

В послевоенные годы ХХ столетия и позднее, порода тазы оказалась на грани исчезновения. Многие охотничьи и промысловые конторы закрылись, и интерес к традиционным казахским видам охоты значительно снизился.

Однако, благодаря работе энтузиастов, тазы удалось сохранить и начать восстанавливать. Были созданы клубы и ассоциации, которые активно занимались вопросами сохранения и разведения тазы. Многие энтузиасты начали заниматься разведением тазы в частных питомниках, сохраняя чистокровных представителей породы. Они изучали историю и особенности породы, следили за генетической чистотой и здоровьем собак.

Энтузиасты стремились повысить осведомленность общественности о значении и уникальности этой породы, привлекая внимание к необходимости её сохранения, проводили лекции, выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию тазы. Такие мероприятия не только привлекали внимание к породе, но и способствовали обмену опытом и знаниями между владельцами.

В последние годы усилия энтузиастов получили поддержку со стороны государства. По поручению Президента Казахстана с 2022 года, вопросы сохранения тазы и их международного признания были взяты под патронат Управления делами Президента Республики Казахстан. Государственная поддержка и внимание к породе «тазы» способствуют её возрождению и устойчивому развитию.

Энтузиасты сыграли ключевую роль в сохранении породы тазы в трудные времена, когда её существование было под угрозой.

Благодаря их усилиям, поддержке государства и возрождению интереса к национальным традициям, тазы сегодня продолжает жить и развиваться, сохраняя своё место в культурном наследии Казахстана.

Сохранение и адаптация породы тазы в современном мире требует совместных усилий государства, общественных организаций и энтузиастов. Поддержка питомников с соблюдением стандартов чистоты и качества, образовательные инициативы, применение тазы в новых сферах и международное сотрудничество помогут сохранить культурное наследие казахов и интегрировать тазы в современные реалии.

Бережное отношение к своему наследию, его изучение и популяризация — это долг каждого гражданина страны. В условиях стремительно меняющегося мира важно помнить о своих корнях и делать всё возможное для их сохранения. Ведь именно культура и традиции являются основой национальной идентичности и духовного богатства народа. Сохранив уникальность и целостность нации, осознавая и ценя своё наследие, мы сможем, передать его будущим поколениям.