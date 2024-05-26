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    11:03, 26 Май 2024 | GMT +6

    О сохранении уникальных казахских собак тазы рассказали в фонде Dara

    Тазы
    Фото: Фонд президентских инициатив «Dara»

    Фонд президентских инициатив Dara акцентирует внимание на сохранении культурного наследия Казахстана, среди которых особое место занимает порода собак «тазы», передает агентство Kazinform.

    Культурные традиции играют ключевую роль в формировании национальной идентичности. Для казахов это особенно важно, так как их история и культура тесно связаны с кочевым образом жизни, скотоводством и охотой. Одним из ярких примеров таких традиций является охота с борзыми собаками тазы, которые веками сопровождали кочевников и стали неотъемлемой частью их быта и культуры.

    В условиях глобализации и урбанизации существует угроза утраты уникальных культурных особенностей. Для предотвращения этого государственные и общественные организации, включая Фонд Dara, активно работают над сохранением и популяризацией культурного наследия.

    Инициатива по популяризации породы тазы

    «Жеті қазына» имеет глубокое культурное значение для Казахстана, отражая ценности и идеалы традиционного кочевого общества. Жеті (число семь) в тюркской культуре часто считается священным и символизирует гармонию. Традиционно, «жеті қазына» включает ключевые аспекты жизни казахов: интеллект для выживания в суровых условиях кочевого образа жизни, мобильность, охота, защита, семья и культура.

    Тазы — уникальная порода собак и занимает достойное место в «Жеті қазына», имеет исторически культурное значение для казахского народа. Само название «тазы» переводится «стремительная, быстрая», что соответствует их природным характеристикам. Они являются прирожденными охотниками, обладают спокойным и величественным характером, что делает их отличными спутниками в любых условиях.

    История и возрождение породы тазы

    В первые годы Советской власти в Казахстане был учрежден трест «Каззаготпушнина», большое значение в деятельности которого придавалась охоте с борзыми собаками и ловчими птицами. Согласно архивным данным, в 1938 году в Казахстане было зарегистрировано 4200 чистокровных тазы, которые внесли значительный вклад в экономику благодаря большому количеству шкурок лисиц.

    В послевоенные годы ХХ столетия и позднее, порода тазы оказалась на грани исчезновения. Многие охотничьи и промысловые конторы закрылись, и интерес к традиционным казахским видам охоты значительно снизился.

    Однако, благодаря работе энтузиастов, тазы удалось сохранить и начать восстанавливать. Были созданы клубы и ассоциации, которые активно занимались вопросами сохранения и разведения тазы. Многие энтузиасты начали заниматься разведением тазы в частных питомниках, сохраняя чистокровных представителей породы. Они изучали историю и особенности породы, следили за генетической чистотой и здоровьем собак.

    Энтузиасты стремились повысить осведомленность общественности о значении и уникальности этой породы, привлекая внимание к необходимости её сохранения, проводили лекции, выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию тазы. Такие мероприятия не только привлекали внимание к породе, но и способствовали обмену опытом и знаниями между владельцами.

    В последние годы усилия энтузиастов получили поддержку со стороны государства. По поручению Президента Казахстана с 2022 года, вопросы сохранения тазы и их международного признания были взяты под патронат Управления делами Президента Республики Казахстан. Государственная поддержка и внимание к породе «тазы» способствуют её возрождению и устойчивому развитию.

    Энтузиасты сыграли ключевую роль в сохранении породы тазы в трудные времена, когда её существование было под угрозой.

    Благодаря их усилиям, поддержке государства и возрождению интереса к национальным традициям, тазы сегодня продолжает жить и развиваться, сохраняя своё место в культурном наследии Казахстана.

    Сохранение и адаптация породы тазы в современном мире требует совместных усилий государства, общественных организаций и энтузиастов. Поддержка питомников с соблюдением стандартов чистоты и качества, образовательные инициативы, применение тазы в новых сферах и международное сотрудничество помогут сохранить культурное наследие казахов и интегрировать тазы в современные реалии.

    Бережное отношение к своему наследию, его изучение и популяризация — это долг каждого гражданина страны. В условиях стремительно меняющегося мира важно помнить о своих корнях и делать всё возможное для их сохранения. Ведь именно культура и традиции являются основой национальной идентичности и духовного богатства народа. Сохранив уникальность и целостность нации, осознавая и ценя своё наследие, мы сможем, передать его будущим поколениям.

    Теги:
    УДП Собаки Фонд президентских инициатив Тазы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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