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О сохранении праздника Наурыз рассказали в ЮНЕСКО

Автор:  
Анеля Касымова
21 Марта 2022, 10:28
О сохранении праздника Наурыз рассказали в ЮНЕСКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 10 лет прошло с момента, как генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании международного дня Наурыз 21 марта. Столько же лет прошло с тех пор, как праздник внесли в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества как совместное предложение Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Подробнее о деятельности международной организации рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» ассистент директора бюро ЮНЕСКО в Алматы Гаухар Балгарина.

Что сделало ЮНЕСКО в рамках сохранения праздника Наурыз за последние годы

Как отметила Гаухар Балгарина, основная задача ЮНЕСКО и стран – это сохранить наследие для будущего поколения. Сохранить знания, традиционные технологии, которые бережно передавались из поколения в поколение от бабушек и дедушек.

«Сохранение наследия идет через поддержку носителей традиций и знаний, и сообществ, где они проживают. Также сохранение идет через обучение экспертов и мастеров, через обучение педагогов в школах, как можно популяризировать элементы нематериального культурного наследия через школьные предметы и темы. Вместе с тем популяризация наследия идет через обучение туристических гидов. Любая историческая достопримечательность связана с людьми, народом и соответственно с традициями, обычаями и празднествами», - поделилась она.

За последние пять лет ЮНЕСКО провело обучающие тренинги для национальных экспертов из стран Центральной Азии. Есть группа обученных экспертов, которые проводят тренинги, исследования, инвентаризацию элементов и работают с сообществами.

Совместно с партнерами учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры провело обучающие тренинги для учителей из некоторых пилотных школ Казахстана и Кыргызстана, где они обучались тому, как можно интегрировать темы культурного наследия в школьной программе.

«У нас есть группа обученных гидов, которые рассказывают не только о памятниках культуры и истории, объектах культурного и природного наследия, вошедших в список всемирного наследия, но и дают информацию о нематериальном культурном богатстве наших стран», - добавила Г.Балгарина.

Популярность Наурыза в разных странах мира

По словам Гаухар Балгариной, празднование Наурыза – это многонациональная номинация, которую поддержали 12 стран. Это Афганистан, Азербайджан, Индия, Иран, Ирак, Пакистан, Турция и страны Центральной Азии. Также 21 марта – это праздник, внесенный в календарь праздников ООН.

«Наурыз популярен во многих странах Европы и Азии – потому что это праздник солнца, весны, обновления, новых надежд, планов и позитивных эмоций. Это праздник объединения нации страны и соседних народов. Это праздник мира и толерантности», - считает Г.Балгарина.

Она подчеркнула и другие традиции казахского народа, внесенные в репрезентативный список нематериального культурного наследия, которые можно наблюдать во время празднования Наурыза. Это исполнение традиционного казахского домбрового кюя, весенние праздничные обряды казахских коневодов, казахская борьба и игры в асыки.

Ценность Наурыза для мирового сообщества

В ЮНЕСКО считают, что праздник имеет глубокие исторические и культурные корни. Несмотря на века, войны и катаклизмы праздник дошел до сегодняшних дней, сохранив изначальную ценность и важность. С празднованием Наурыза связано очень много и других традиций, традиционных игр и обычаев.

«В репрезентативном списке от Казахстана есть и другие многонациональные номинации. В той или иной степени они также имеют отношение к Наурызу: айтыс/айтыш, искусство импровизации, традиционные знания и навыки изготовления кыргызской и казахской юрт, изготовление тонкого хлеба и культура его раздачи: лаваш, катырма, жупка, юфка, наследие деда Коркуда/Коркыта ата/деде Коркута – эпос, народные предания и музыка. Сегодня праздник Наурыз с его традициями и обычаями ценен для всего человечества. Он является достоянием многих народов и стран, имеет притягательную силу добра и мира. Праздник доказывает, что для людей, независимо от географического месторасположения, вероисповедания, расы и социального положения он важен и нужен как объединяющий фактор семьи, страны и стран друг с другом. Наурыз доказывает и является примером того, что культура, творчество и традиции – это объединяющие ценности», - заключила Гаухар Балгарина.


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