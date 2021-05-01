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    22:19, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    О социальных проблемах рассказали акиму Карагандинской области жители Шашубая

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек с рабочей поездкой побывал в посёлке Шашубай Актогайского района. Вместе с активными жителями этого населённого пункта он осмотрел проблемные объекты, передает МИА «Казинформ».

    Шашубайцы подняли ряд вопросов по ЖКХ, выразили недовольство качеством ремонта семейно-врачебной амбулатории и других социальных учреждений.

    «В посёлке нет аптеки, благоустроенного остановочного павильона, площадок для отдыха детей и взрослых. Нужен большой автобус, чтобы ездить в Балхаш. Есть проблемы с водоснабжением, канализацией», – высказалась местная жительница Фарида Курушева.

    Кроме этого, шашубайцев волнует вопрос, что будет с пустующими много лет пятиэтажками. Аким Актогайского района Салтанат Абеуова рассказала, что в посёлке четыре таких дома и их намерены восстановить для жителей, стоящих в очереди на жильё.

    «В целом требуется комплексный план развития таких посёлков, как Шашубай. К вам сюда направлю комиссию с участием всех ответственных органов», – сказал аким области.

    На сегодняшний день население посёлка составляет около трёх тысяч человек.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Карагандинская область Общество ЖКХ
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