О социальных проблемах рассказали акиму Карагандинской области жители Шашубая

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек с рабочей поездкой побывал в посёлке Шашубай Актогайского района. Вместе с активными жителями этого населённого пункта он осмотрел проблемные объекты, передает МИА «Казинформ».

Шашубайцы подняли ряд вопросов по ЖКХ, выразили недовольство качеством ремонта семейно-врачебной амбулатории и других социальных учреждений.

«В посёлке нет аптеки, благоустроенного остановочного павильона, площадок для отдыха детей и взрослых. Нужен большой автобус, чтобы ездить в Балхаш. Есть проблемы с водоснабжением, канализацией», – высказалась местная жительница Фарида Курушева.

Кроме этого, шашубайцев волнует вопрос, что будет с пустующими много лет пятиэтажками. Аким Актогайского района Салтанат Абеуова рассказала, что в посёлке четыре таких дома и их намерены восстановить для жителей, стоящих в очереди на жильё.

«В целом требуется комплексный план развития таких посёлков, как Шашубай. К вам сюда направлю комиссию с участием всех ответственных органов», – сказал аким области.

На сегодняшний день население посёлка составляет около трёх тысяч человек.