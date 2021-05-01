О социальных проблемах рассказали акиму Карагандинской области жители Шашубая
Шашубайцы подняли ряд вопросов по ЖКХ, выразили недовольство качеством ремонта семейно-врачебной амбулатории и других социальных учреждений.
«В посёлке нет аптеки, благоустроенного остановочного павильона, площадок для отдыха детей и взрослых. Нужен большой автобус, чтобы ездить в Балхаш. Есть проблемы с водоснабжением, канализацией», – высказалась местная жительница Фарида Курушева.
Кроме этого, шашубайцев волнует вопрос, что будет с пустующими много лет пятиэтажками. Аким Актогайского района Салтанат Абеуова рассказала, что в посёлке четыре таких дома и их намерены восстановить для жителей, стоящих в очереди на жильё.
«В целом требуется комплексный план развития таких посёлков, как Шашубай. К вам сюда направлю комиссию с участием всех ответственных органов», – сказал аким области.
На сегодняшний день население посёлка составляет около трёх тысяч человек.