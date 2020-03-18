О социально-экономическом наследии Елбасы рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О социально-экономическом наследии Елбасы корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов.

«Экономическое развитие Казахстана в период независимости прошло несколько основных этапов, которые отражали сложный путь построения нового типа хозяйствования, поиска оптимальных для страны экономических моделей и постепенного становления того формата экономики, который сложился к настоящему времени. Первым и наиболее сложным из этих этапов стал период 90-х годов, во время которого происходил болезненный слом прежней экономической системы, сопровождавшийся также разрывом производственно-технологических связей, в том числе на межреспубликанском уровне (ставшим в новых условиях межгосударственным), демонтажем многих элементов прежней хозяйственной системы, радикальной сменой социальных стандартов, изменением самих принципов ведения хозяйственной деятельности. Эти же годы закономерно стали периодом реформ, которые охватили все значимые сферы экономики и социальной сферы, и были проведены достаточно быстро и радикально.

Этот этап становления Казахстана как независимого государства, поиска и формирования адекватной экономической модели в крайне сложных условиях не мог не обойтись и без издержек переходного периода, вылившихся в ряд негативных явлений. Макроэкономические и социальные показатели Казахстана в период с 1992 по 2000 годы находились в угнетенном состоянии. Первые годы независимости характеризовались гиперинфляцией (индекс потребительских цен в 1992-94 гг. измерялся тысячами процентов), сокращением населения, которое к 2000 году уменьшилось почти на 10%, 30-кратной девальвацией национальной валюты, введенной в 1993 году, двукратным со-кращением объема промышленной продукции относительно уровня 1991 года, снижением ВВП на 22% относительно уровня того же года. В то же время, в этот период были проведены основные реформы экономики, включая масштабную приватизацию, позволившую привлечь в страну крупный иностранный капитал, а также ряд реформ отраслевого характера, в том числе в сфере пенсионного обеспечения, государственного управления, финансовой системы, жилищно-коммунального хозяйства и пр.

В результате, второй этап экономического развития Казахстана, который можно отсчитывать с начала XXI века, характеризовался преимущественно позитивными экономическими тенденциями. Этот позитив определялся, с одной стороны, проведенными в 90-е годы реформами, с другой стороны стал следствием эффекта низкой базы, на которой находились многие макроэкономические показатели после сложных первых лет независимости. Наконец, важнейшим фактором экономического роста Казахстана в 2000-е годы стало освоение крупнейших нефтегазовых месторождений и рост добычи углеводородного сырья. В результате, казахстанская экономика вышла на траекторию устойчивого экономического роста высокими темпами, которые сохранялись до 2009 года. По многим позициям Казахстан в этот период опередил другие страны СНГ, а по некоторым (объему иностранных инвестиций на душу населения, темпам роста ВВП) вошел в число мировых лидеров. Казахстан первым среди стран СНГ получил статус страны с рыночной экономикой – в 2000 году от Европейского союза, в 2002 году – от США. Также в числе первых в СНГ Казахстан получил кредитный рейтинг инвестиционного уровня - в сентябре 2002 года агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Казахстана до уровня BBB-.

Основным драйвером роста экономики в этот период стал нефтяной фактор. В 2000 году началось интенсивное увеличение физических объемов добываемой нефти, которое к 2011 году превысило двукратный рубеж (80 млн. тонн против 35,3 млн. тонн в 2000 году). Кроме того, в период 2001 – 2008 гг. мировые цены на нефть совершили резкий скачок, увеличившись в четыре раза, что оказало еще большее влияние на ускорение роста ВВП.

В этот период у казахстанской экономики появился еще один значимый фактор роста, помимо нефтяного – интенсивное наращивание кредитной активности банками. Поскольку Казахстан уже в начале 2000-х годов получил от ведущих рейтинговых агентств суверенные кредитные рейтинги инвестиционного уровня, стало возможным получение высоких кредитных рейтингов и негосударственными эмитентами, в том числе и банками. Высокие рейтинги открыли казахстанским банкам дорогу к относительно недорогому зарубежному фондированию, которым они воспользовались для расширения кредитной активности как внутри страны, так и за ее пределами, в первую очередь на рынке стран СНГ – большинство финансовых институтов этих стран в тот период еще не имели столь высоких рейтингов и не могли привле-кать средства на зарубежных рынках под относительно низкие про-центы. В результате казахстанские банки быстро наращивали активы за счет зарубежного фондирования, что позволило крупнейшим из них стать заметными игроками на финансовых рынках СНГ, входя в число крупнейших кредитных институтов стран Содружества и, разумеется, быстро увеличивать объемы кредитования внутри Казахстана. В период с 2000 по 2007 годы абсолютные объемы действующих кредитов выросли в 26 раз (при этом данный показатель был достигнут без фактора девальвации тенге, который, напротив, укреплялся), а относительный объем кредитов вырос с 10,6% до 56,5% ВВП.

Быстрый рост экономики, отразившийся на стремительном взлете основных макроэкономических показателей (например, долларовый размер ВВП в 2008 году превысил уровень 2000 года в 7,3 раза), включая их подушевые параметры, обусловил и впечатляющий прогресс Казахстана в различных международных рейтингах. Так, по Индексу человеческого развития (ИЧР) ООН Казахстан значительно продвинулся как по количеству набираемых баллов, так и по занимаемому месту, а также вошел в группу стран с высоким уровнем развития.

В то же время, у периода бурного роста экономики 2000-х годов имелись и негативные последствия. Опережающий рост нефтедобычи обусловил усиление сырьевой составляющей экономики и увеличение доли добывающей промышленности в ВВП при постоянном снижении удельного веса обрабатывающей промышленности. Активное привлечение иностранного капитала обернулось стремительным ростом выводимых инвесторами доходов – объем доходов от иностранных инвестиций к выплате вырос в 16 раз за 2000-2008 годы.

Одной из острейших проблем казахстанской экономики стала чрезмерная активность банков, прежде всего, в части привлечения зарубежного фондирования своей кредитной экспансии. Это обусловило очень высокую уязвимость казахстанской банковской системы перед валютными рисками. Эти риски начали реализовываться в период глобального финансового кризиса 2007-2009 годов, в ходе которого резко упали цены на нефть и другие товары казахстанского экспорта, что обусловило спад притока валютной выручки в Казахстан и девальвацию тенге, а также проблемы у заемщиков банков.

Банковская система стала не единственной сферой, сильно по-страдавшей от глобального кризиса, серьезные проблемы наблюда-лись в промышленности вследствие падения цен на сырье на миро-вых рынках, государственных финансах, а также малом бизнесе, торговле, строительстве, которые в значительной мере зависели от банковских кредитов и от курса национальной валюты. В условиях резко ухудшившейся ситуации была начата реализация антикризисной программы, принятой в ноябре 2008 года, в рамках которой на поддержку ключевых сфер экономики предполагалось выделение около 2200 млрд. тенге (около 18 млрд. долл.) в течение 2009-2010 гг., что соответствовало примерно 20% ВВП. Основная часть этих расходов - 10 млрд. долл. – осуществлялась из средств созданного перед этим Фонда национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына». При этом максимальный объем средств государственной поддержки направлялся в наиболее проблемный банковский сектор – четыре системообразующих банка получили 486 млрд. тенге (около 4 млрд. долл.).

Экономические проблемы, возникшие в результате кризиса, способствовали более активным попыткам модернизации и осуществления структурных реформ. В 2009 году была разработана государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (ГП ФИИР), целями которой были рост значимости в экономике обрабатывающих отраслей промышленности, увеличение производства и экспорта готовой продукции, рост производительности труда. Также в этот период активизировались усилия по развитию предпринимательства, дебюрократизации, снятию административных барьеров для бизнеса, повышению конкурентоспособности (курс на которую с целью вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран был объявлен в 2006 году).

В рамках этих усилий большое внимание стало придаваться продвижению страны в международных рейтингах, таких, как Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, рейтинг условий ведения бизнеса Всемирного банка (Doing Business) и других. Соответствующие усилия и меры, заложенные в ряд государственных программ, дали результаты. Продвижение Казахстана в трех ключевых международных рейтингах, оценивающих качество институтов и условий ведения бизнеса было достаточно впечатляющим. По рейтингу Doing Business Казахстан поднялся с 71 места в докладе 2008 года до 36 места в 2018 году, по рейтингу Индекса экономиче-ской свободы – с 76 на 41 позицию. По компоненту «Институты» Ин-декса глобальной конкурентоспособности место Казахстан повыси-лось с 80-го на 60-е, а в целом по данному Индексу Казахстан в ука-занный период также улучшил свои позиции, хотя не столь выраженно, продвинувшись с 61 на 57 место.

Тем не менее, зависимость макроэкономических параметров Казахстана от конъюнктуры мировых рынков и от внешних факторов сохранялась, что было обусловлено ростом объемов нефтедобычи и, как следствие – ее доли в ВВП. Поэтому очередной цикл снижения цен на мировых товарных рынках, начавшийся во втором полугодии 2014 года, привел к новым шокам для экономики Казахстана. После 2014 года нефтяные цены демонстрировали нисходящую траекторию, под знаком которой происходит очередной, третий этап развития казахстанской экономики. Этот этап начался после достижения в 2012-2013 годах Казахстаном пиковых уровней многих макроэкономических параметров – ВВП в валютном исчислении, внешнеторгового оборота и экспорта, валового притока прямых иностранных инвестиций и ряда других. Также 2013 год ознаменовался историческим максимумом по-казателя удельного веса казахстанской экономики в мировом ВВП, который достиг 0,31%.

Несмотря на возникновение определенных проблем, на текущем этапе своего развития экономика страны демонстрировала непрерывный рост. В течение 2013-2018 годов этот рост происходил достаточно высокими темпами - средний показатель за шестилетний период составил 3,9%, превысив средние темпы роста мирового ВВП. После замедления роста в 2015-16 годах до 1,1-1,2%, вызванного падением нефтяных цен, с 2017 года его показатели превышают 4%.

В целом, к 2019 году экономическая модель, сформированная под руководством Первого Президента РК Н.А.Назарбаева, несмотря на все сложности ее становления, позволила создать в Казахстане достаточно прогрессивную хозяйственную систему с благоприятной бизнес-средой, развитой предпринимательской инициативой, завершенными реформами во всех значимых сферах и достаточно высоким уровнем жизни. По итогам 2018 года ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте достиг почти 10000 долларов.

Казахстан привлек значительный объем иностранных инвестиций в размере почти 220 млрд. долл. По относительным параметрам привлекаемых иностранных инвестиций Казахстан входит в число лидеров не только на постсоветском пространстве, но и при более широких международных сопоставлениях. Доля Казахстана в накопленных в мире прямых иностранных инвестициях (0,47%) более чем вдвое опережает его долю в мировом ВВП (0,18%) и значительно выше доли в мировом экспорте. Казахстан является экспортно-ориентированной экономикой, объем экспорта по итогам 2018 года превысил 61 млрд. долл., при этом на протяжении многих лет сохраняется высокое положительное сальдо внешней торговли, то есть, экспортируется значительно больше товаров, чем импортируется.

С ВВП, превышающим 170 млрд. долл. в 2018 году, Казахстан занимает 54 место в мире, а по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (который составляет около 500 млрд. долл.) – 41 место. Казахстан за годы независимости вышел на второе место по размеру экономики в СНГ, а объем его основных макроэкономических показателей, таких, как ВВП, внешняя торговля, экспорт превышает совокупные размеры этих показателей по всем постсоветским странам Центральной Азии.

Одной из характерных особенностей казахстанской экономической модели стало формирование институциональной основы ее устойчивости к внешним шокам в виде Национального фонда, который был создан в 2000 году и стал одним из первых подобных институтов в странах СНГ. Объем Национального фонда на пике, в 2014 году, достигал 78 млрд. долл., в настоящее время он измеряется 60 млрд. долл. и наличие этого ресурса позволяет Казахстану преодолевать периодически возникающие мировые кризисы с относительно небольшими последствиями для своей экономики. Также достаточно велики и золотовалютные резервы Национального банка – около 29 млрд. долл., а совокупный размер этих резервов и активов Национального фонда в размере порядка 90 млрд. долл. позволит и в дальнейшем преодолевать вызовы, возникающие перед казахстанской экономикой и поддерживать сформировавшиеся за годы независимости социальные стандарты».