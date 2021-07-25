О соблюдении санитарного режима во время выборов напомнили жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Жителям Северо-Казахстанской области напомнили о соблюдении санитарного режима во время проведения выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предотвращения распространения COVID-19 среди населения Северо-Казахстанской области необходимо строгое соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Согласно постановления заместителя главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №29 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов» от 25.06.2021 года, всем участникам избирательного процесса необходимо:

1) соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок (маска должна плотно прикрывать нос, рот и подбородок);

2) использовать антисептические средства для дезинфекции рук;

3) соблюдать социальное дистанцирование между людьми – не менее 1,5-2 метров друг от друга;

4) избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта.

«В день голосования в помещении при технических возможностях здания обеспечиваются отдельные входы и выходы. Рекомендуется помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции, с возможностью открытия окон для сквозного проветривания», - говорится в сообщении.

Также в день голосования местные исполнительные органы должны обеспечивать:

1) дежурство медицинских работников или волонтеров для измерения температуры посредством бесконтактных термометров для выявления граждан с симптомами заболеваний КВИ;

2) в случае выявления у участников избирательного процесса повышенной температуры тела (выше 37°С) и иных симптомов заболевания КВИ их изоляцию в отдельное помещение на избирательном участке для осмотра медицинским работником либо ожидания приезда бригады скорой помощи. Избиратель вправе проголосовать в предусмотренном помещении вне помещения для голосования в порядке, установленном пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

3) расстановку мебели и технического оборудования с учетом социального дистанцирования.

Члены избирательных комиссий допускаются на избирательный участок при наличии паспорта вакцинации. В случае наличия медицинских противопоказаний для вакцинации допускаются при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Стоит отметить, что на избирательном участке нахождение членов комиссии и других участников избирательного процесса с повышенной температурой тела (выше 37°С) и иных симптомов заболевания КВИ, а также лица, на которых распространяются условия режима изоляции на дому не допускаются.

При выезде к избирателям, находящимся в режиме изоляции на дому в связи с прохождением лечения или нахождением на карантине по КВИ голосование должно быть организовано исключительно без входа в квартиру (дом). Члены избирательной комиссии, осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения для голосования, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (одноразовые халаты, защитные маски, одноразовые перчатки, антисептическое средство для рук). По окончании подсчета голосов рекомендуется проведение полной дезинфекции помещения для голосования. Также имеются требования к присутствующим на избирательном участке, а именно, доверенные лица, наблюдатели и представители СМИ предъявляют паспорт вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Отмечается, что ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведения предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий.







