+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О соблюдении карантина напомнили владельцам увеселительных заведений в Павлодаре

28 Декабря 2021 22:48
Поделиться:
О соблюдении карантина напомнили владельцам увеселительных заведений в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские Павлодара из-за приближающихся праздников призвали владельцев увеселительных заведений помочь в профилактике правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Территории бывших урановых рудников огораживают в СКО
Состояние школьных автобусов проверили в Павлодарской области Столичный ДЧС предупредил об опасности использования пиротехники на Новый год В военных учебных заведениях Казахстана усиливается подготовка IT-специалистов

«В преддверии новогодних праздников полицейские напомнили владельцам увеселительных заведений о соблюдении карантинных мер и безопасности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Чтобы обеспечить правопорядок и общественную безопасность перед Новым годом и в праздничные дни, полицейские провели рабочую встречу с владельцами увеселительных заведений. Они предупредили о необходимости установки камер видеонаблюдения для профилактики краж имущества людей. Участникам рабочей встречи напомнили также о противопожарной безопасности и соблюдении карантинных мер.
«За нахождение несовершеннолетних в неустановленное время в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность. Ночные гулянья несовершеннолетних могут привести к печальным последствиям, о подобных фактах незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 102», - напомнил начальник Северного отдела полиции Бекзада Булежанов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #Безопасность  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Территории бывших урановых рудников огораживают в СКО
Состояние школьных автобусов проверили в Павлодарской области
Столичный ДЧС предупредил об опасности использования пиротехники на Новый год
В военных учебных заведениях Казахстана усиливается подготовка IT-специалистов
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
2 Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
3 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
4 Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
5 Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
6 Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Читайте также
В два раза снизилась заболеваемость COVID-19 в Павлодарской области
Киберполигон для подготовки специалистов информбезопасности планируют создать в РК
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив