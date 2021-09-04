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    15:44, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О снижении температуры воды в водоемах предупредили жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В водоемах Северо-Казахстанской области температура воды опустилась до низких значений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидрологических постах области вечером 2-го сентября – время, когда вода максимально прогревается – средняя температура воды составила 17,6 градуса. Слабее всего вода прогрелась в районе Шал Акына и Есильском – 16,1 и 16,2 градуса, соответственно.

    Гидрометеорологи замеры температуры воды производят два раза в сутки на 19 гидрологических постах.

    «Погода в эти дни хоть и тёплая, но средняя температура воды уже опустилась до низких значений. Это обманчивое чувство может стоить здоровья, в худшем случае - жизни. Первая опасность при купании в холодной воде - это сердечно-сосудистые катаклизмы. Резкий спазм сосудов при погружении тела в холодную воду может вызвать непоправимое: оторвется тромб, обострится хроническое заболевание. Ещё очень опасны судороги, которые могут вызвать перепад температуры. При судорогах человек часто начинает паниковать на воде и тонет», - отметили в «Казгидромете».

    Официально купальный сезон в регионе закрыт. За этот период в нынешнем году жертвами воды стали 22 человека. В том числе шестеро детей.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет Общество
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