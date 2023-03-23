О снижении смертности из-за коронавируса в мире сообщила ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Более 3,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 20 февраля по 19 марта, более 26 тысяч умерли. Число летальных исходов снизилось на 46% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 31%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ».

По информации ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 3 738 575 случаев заражения и 26 147 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США - 792 202. Затем - Россия (339 564), Китай (320 029), Япония (291 672) и Германия (281 468). В США зарегистрировано больше всего умерших с 20 февраля по 19 марта - 8 187. Далее - Великобритания (2 474), Япония (1 898), Бразилия (1 587) и Китай (1 472).

На 21 марта в ВОЗ поступили сообщения о 761 071 826 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 879 677 умерших.