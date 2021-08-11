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О снижении прироста коронавирусных больных заявили в Минздраве

11 Августа 2021 09:25
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О снижении прироста коронавирусных больных заявили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил о снижении заболеваемости коронавирусом в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В РК, в связи с выявлением дельта-штамма, в июле зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидситуации по COVID-19 в городе Нур-Султане», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

«С 1 августа индекс распространенности в РК снижен на 9% с 1,11 до 1,01, в городе Нур-Султане показатель составил ниже единицы, в городе Алматы число R снижено на 19%», - добавил министр.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире. По его словам, высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн, Европе – более 60 млн, в странах Юго-Восточной Азии – более 38 млн, в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн.



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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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