О снижении оттока выпускников до 12% заявил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены ежегодно трудоустраивать до 5,8 тысячи молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодежные проблемы обсуждали в филиале партии Nur Otan. По информации пресс-службы организации, аким области Кумар Аксакалов утвердил Дорожную карту по реализации программы «Жастар-Отанға!» до 2025-го года.

В карте предусмотрели пять направлений - гражданская активность, качественное образование, трудоустройство и занятость, поддержка молодых семей и доступное жилье, личностное развитие и досуг – по которым намерены охватить не менее 100 тысяч человек.

Ключевым направлением является занятость и снижение уровня молодежной безработицы. По Дорожной карте в области планируют ежегодно трудоустраивать не менее 5,8 тысячи представителей молодежи, обучить 1,5 тысячи молодых людей навыкам открытия своего бизнеса, выделить более 500 кредитов и грантов по проектам «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер».

«По сравнению с 2017 годом, отток выпускников школ области снизился с 30% до 12%. Успешно реализуется программа «С дипломом – в село!», благодаря которой мы хотим решить проблему кадровой нехватки специалистов в селах. По программе «Серпін-2050» с 2014-го года в СКУ им. М. Козыбаева поступили 1 546 человек. В области более 30% молодежи занимаются физической культурой и массовыми видами спорта. Им также будет оказана поддержка путем строительства большого Дворца спорта на 3 тысячи мест. В планах - строительство спортивных объектов и сооружений, благодаря чему увеличится охват молодежи массовым спортом до 45%», - заявил К. Аксакалов.

В регионе количество молодежи от 14 до 28 лет составляет 98 910 человек, или 18% населения области.