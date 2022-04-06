О снижении на 43% смертности от КВИ в мире за неделю сообщила ВОЗ

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Более 9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 26 тысяч умерли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Число летальных исходов снизилось на 43% по сравнению с предшествующими семью днями, а число случаев заражения сократилось на 16%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, «с 28 марта по 3 апреля число новых случаев COVID-19 снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей, а число смертей уменьшилось на 43%». За неделю в ВОЗ поступили сообщения о заражении 10 351 818 человек. Зарегистрировано 26 285 летальных исходов.

Уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 21 по 27 марта) зафиксировано во всех шести регионах ВОЗ. Особенно сильно это проявилось в Африке (минус 19%), Европе (минус 16%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 16%). Снижение смертности также зафиксировано во всех регионах, причем особенно заметно в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 63%).

Республика Корея сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 2 058 375. Далее следуют Германия (1 371 270), Франция (959 084), Вьетнам (796 725) и Италия (486 695). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней (4 435). Далее следуют Россия (2 357), Республика Корея (2 336), Германия (1 592) и Бразилия (1 436).

В ВОЗ напомнили, что SARS-CoV-2 «продолжает эволюционировать». «Учитывая нынешний высокий уровень передачи, по всей вероятности, появятся дальнейшие варианты коронавируса, включая рекомбинантные», - говорится в информационном бюллетене.

По состоянию на 21:46 мск 5 апреля в ВОЗ поступили сведения о 490 853 129 инфицированных и 6 155 344 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 872 868, летальных исходов - на 16 079.













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