О снижении мировых потоков иностранных инвестиций заявили в Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал четыре основные тенденции изменения мировой инвестиционной деятельности, которые выделяют международные эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое – снижение мировых потоков ПИИ на 24%. Основные факторы снижения объемов: геополитика и в целом экономические, финансовые условия в мире. Падение наблюдается во всех ключевых экономиках», - сказал Алибек Куантыров на правчасе в Сенате.

Вторая тенденция - фрагментация глобального рынка инвестиций.

«Геополитическая близость стран на сегодня влияет большую роль в принятии решения об инвестировании нежели географическая близость. Связано это с геополитическими условиями и приводит к релокации капитала из недружественных стран в дружественные. В такой ситуации развивающиеся страны (рецепиенты) более уязвимы, чем страны с развитой экономикой», - отметил спикер.

Третье – разнонаправленность инвестиционных политик в зависимости от уровня развития экономики.

«113 мер, принятых развитыми странами, ограничивают инвестиции, как иностранные инвестиции в экономике этих стран, так и обратно - инвестиции из своих стран в третьи страны. В большей степени это связано с санкционными и контрсанкционными мерами.

Обратная ситуация с развивающимися странами – 95% от общего числа принятых ими мер стимулируют приток инвестиций», - сообщил министр.

«Четвертое. Изменилась отраслевая структура инвестиций, а именно выросли инвестиции в нефтегазовую отрасль. В 2020-2021 годах они сократились более чем в 7 раз. В 2022 году в связи с геополитическими условиями страны начали наращивать инвестиции в данном направлении, тем самым доведя их практически до уровня 2019 года», - добавил Алибек Куантыров.