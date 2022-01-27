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О снижении коррупционных возможностей говорили в Мангистауской области

27 Января 2022 12:47
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О снижении коррупционных возможностей говорили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Разработана концепция, направленная на минимизацию коррупционных возможностей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Концепцией предусмотрен гражданский мониторинг хода реализации государственных программ и национальных проектов, внедрение публичного реестра бенефициаров бюджетных средств. Концепция также содержит вопросы продолжения сокращения оснований для закупок из одного источника с предложением объединить нормы о закупках в одном законе в целях обеспечения единых способов использования государственных денег.

Также в концепции предложено объединить нормы о закупках в одном законе с целью обеспечения единых способов использования государственных денег. Планируется продолжить работу по сокращению оснований для закупок из одного источника.

«Качественная цифровизация определена как фактор снижения предпосылок коррупции, прежде всего бытовой. Поэтому дальнейшее применение передовых технологических решений путем перевода бизнес-процессов государственных органов в цифровой формат будет направлено на превенцию коррупции во всех сферах», - сказал Куаныш Мырзагали.

Также планируется усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Это будет административная ответственность компании при совершении коррупционного преступления в ее интересах.

По рекомендациям международных организаций, таких как ОЭСР и ГРЕКО, предусмотрены меры по криминализации обещания и предложения взятки.

В контексте искоренения «бытовой» коррупции в стратегическом документе предлагается ужесточить ответственность за вымогательство незаконного вознаграждения работниками бюджетных, а также негосударственных организаций, определив подследственность по этим преступлениям за Антикоррупционной службой.

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#Другие государственные органы   #Мангистауская область  
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