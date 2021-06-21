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О снижении фактов неэффективного использования средств госорганами заявили в Минфине

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2021, 11:33
О снижении фактов неэффективного использования средств госорганами заявили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о результатах борьбы с неэффективным использованием средств среди госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Счетным комитетом отмечен рост объемов неэффективно используемых средств, установленных всеми органами аудита. Прирост нарушений прежде всего связан с существенным расширением охвата аудитом эффективности ревизионными комиссиями в регионах», – сказал Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат парламента.

По итогам их работы выявлено неэффективное расходование средств местными исполнительными органами на сумму 296 млрд тенге.

«Вместе с тем, по остальным органам государственного аудита наблюдается снижение неэффективного использования средств. Так, установленные Счетным комитетом факты нарушений снизились на 32%, а органами государственного внутреннего аудита в 3 раза», – отметил министр.

«Снижение является результатом цифровизации аудита, переходом на камеральный контроль и превентивных мер по недопущению и предотвращению фактов неэффективного использования средств», – заключил глава Минфина.


Минфин РК  
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