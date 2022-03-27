О снижении дефицита врачей заявили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал, насколько страна обеспечена медицинскими кадрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства здравоохранения (далее – МЗ) и акиматов в системе здравоохранения работают 262 200 медицинских работников (в том числе врачей – 76 443 (29 %), средних медицинских работников – 185 757 (71 %). Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляет 40,5 (в 2020 году – 39,7). На сегодня в сравнении с 2020 годом отмечается снижение дефицита врачей на 38%», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в разрезе регионов наибольшая обеспеченность врачами на 10 000 населения в г. Нур-Султане – 76,4 (9048), г. Алматы – 68 (13450), в Карагандинской области – 46,4 (6380), в Восточно-Казахстанской области – 44 (6002), в г. Шымкенте – 42,8 (4600).

«В 2021 году трудоустроено 96 % выпускников организаций образования и науки (в 2020 году – 43 %). В разрезе специальностей трудоустроено: врачей общей практики – 1611, акушер-гинекологов – 98, анестезиологов-реаниматологов – 95, кардиологов – 71, неонатологов – 53, педиатров – 28 и других, что на 50 % покрывает имеющийся дефицит кадров. Наибольший дефицит врачей в Костанайской (396), Западно-Казахстанской (284), Акмолинской (259), Алматинской (255) областях», - заключил зампремьера.