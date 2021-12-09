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О снижении активов Нацфонда сообщили в Нацбанке

9 Декабря 2021 09:23
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О снижении активов Нацфонда сообщили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Активы Национального фонда незначительно снизились на фоне коррекции рынка акций. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Активы Национального фонда на конец ноября текущего года составили 54,9 млрд. долларов США. В ноябре было продано 617 млн. долларов США для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 310 млрд. тенге. Поступления в Нацфонд в ноябре составили 657 млрд. тенге, в том числе в иностранной валюте 1 млрд. долларов США», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что инвестиционный доход Нацфонда за ноябрь текущего года сложился отрицательным и составил (-)541 млн. долл. США или (-)0,95% преимущественно за счет снижения портфелей акций и облигаций развитых стран на (-)2,11% и (-)0,64%, соответственно.

«Несмотря на высокую волатильность рынков ввиду нового штамма коронавируса, инвестдоход с начала года остается положительным и составляет 1,4 млрд. долларов США или 2,52%», - заверил Ерболат Досаев.



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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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