О снижении активов Нацфонда сообщили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Активы Национального фонда незначительно снизились на фоне коррекции рынка акций. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец ноября текущего года составили 54,9 млрд. долларов США. В ноябре было продано 617 млн. долларов США для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 310 млрд. тенге. Поступления в Нацфонд в ноябре составили 657 млрд. тенге, в том числе в иностранной валюте 1 млрд. долларов США», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что инвестиционный доход Нацфонда за ноябрь текущего года сложился отрицательным и составил (-)541 млн. долл. США или (-)0,95% преимущественно за счет снижения портфелей акций и облигаций развитых стран на (-)2,11% и (-)0,64%, соответственно.

«Несмотря на высокую волатильность рынков ввиду нового штамма коронавируса, инвестдоход с начала года остается положительным и составляет 1,4 млрд. долларов США или 2,52%», - заверил Ерболат Досаев.



