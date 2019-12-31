О снеге и гололеде предупредили жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 1-2 января ожидаются снег, метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем 1-го, сутки 2 января ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95%.