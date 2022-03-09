О службе в полиции рассказала женщина-кинолог из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы есть женщины, которые трудятся на нелегком и ответственном посту наравне с мужчинами. Одна из них - начальник кинологического центра Министерства внутренних дел РК, подполковник полиции Анель Болгумбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анель Болгумбаева посвятила свою жизнь кинологической службе. По её словам, усыновление собак, уход за ними и дрессировка - её любимое занятие с детства.

«Я с детства любила усыновлять этих животных и заботиться о них. Я прекрасно понимаю, что им нужно, какое у них настроение, поэтому я хотела связать свое будущее со сферой кинологии», - говорит наша героиня.

На сегодняшний день стаж работы подполковника Анель Болгумбаевой в области кинологии составляет 22 года.

Первую службу она начала в Восточно-Казахстанской области в звании младшего сержанта, младший инспектор-кинолог. Сейчас она подполковник и руководит мужским коллективом. Среди коллег она единственная женщина.

«В 2018 году мне поступило приглашение возглавить Центр кинологической службы департамента полиции города Алматы. Позже я была назначена начальником кинологического центра МВД РК в Алматы», - рассказала она.

Наша героиня не только умелый руководитель, но любящая и добрая мама в семье. У неё две дочери.

«Мои две дочери, как и я очень любят животных. Думаю, это хорошее качество. В общении с собаками у них развивалось чувство заботы, ответственности и любви к окружающим», - сказала она.

Анель Болгумбаева - человек, преданный своей деятельности. Даже в канун женского праздника она была на службе и ни один день не может провести, не увидев четвероногих напарников.

«Поздравляю всех девушек, матерей с Международным женским днем. Желаю им самого главного - здоровья, быть любимыми и счастливыми», - отметила начальник кинологического центра МВД РК, подполковник полиции Анель Болгумбаева.