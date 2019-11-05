О случаях браконьерства среди природоохранных инспекторов рассказал Ерлан Нысанбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах, когда казахстанские егеря сами становятся браконьерами или их пособниками, рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Такие факты имеются. За 2018 год и 9 месяцев этого года, к сожалению, мы имеем более 10 таких фактов. По всем прошли судебные рассмотрения, вынесены приговоры. По последнему факту проводится служебное мероприятие. Дождемся решения суда», - сказал Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК.
Вице-министр также добавил, что в Казахстане ужесточаются квалификационные требования к природоохранным инспекторам.
«Во всяком случае, как говорится, в семье не без уродов. Поэтому ужесточаем квалификационные требования при приеме на работу на должность инспекторов», - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.
- Казахстан усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль на приграничных территориях
- В Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений
- Работы каскадов водохранилищ рек Сырдарья и Амударья обсудили в Алматы
- Форум национально-культурных центров СВМДА прошел в Нур-Султане
- Конкурсы по закреплению охотничьих угодий будут проводить в электронной форме в Казахстане
- Природоохранные инспекторы наделены новыми полномочиями в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана