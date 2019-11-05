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О случаях браконьерства среди природоохранных инспекторов рассказал Ерлан Нысанбаев

5 Ноября 2019 19:17
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О случаях браконьерства среди природоохранных инспекторов рассказал Ерлан Нысанбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах, когда казахстанские егеря сами становятся браконьерами или их пособниками, рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Такие факты имеются. За 2018 год и 9 месяцев этого года, к сожалению, мы имеем более 10 таких фактов. По всем прошли судебные рассмотрения, вынесены приговоры. По последнему факту проводится служебное мероприятие. Дождемся решения суда», - сказал Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК.

Вице-министр также добавил, что в Казахстане ужесточаются квалификационные требования к природоохранным инспекторам.

«Во всяком случае, как говорится, в семье не без уродов. Поэтому ужесточаем квалификационные требования при приеме на работу на должность инспекторов», - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

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Ключевые слова: Экология, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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