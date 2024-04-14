О ситуации на водохранилищах РК рассказали в Минводы

Водохранилища в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской области, а также в облатси Абай, ВКО и ЗКО наполнены более чем на 70%. Далее вода будет использована для нужд сельского хозяйства, отметила на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По поручению Президента, Министерство разработало Комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений до 2030 года. План предусматривает строительство 57 новых водохранилищ, реконструкцию 133 гидротехнических сооружений, более 7 тысяч км ирригационных систем и 1200 км групповых водопроводов, а также бурение более 3,6 тысячи скважин.

— На сегодня разработаны проектно-сметные документации по 114 проектам для решения проблемы изношенности ирригационных систем. Из-за чего возникают большие потери воды при транспортировке, планируется реконструкция более 14 тысяч км каналов, — сообщила Молдир Абдуалиева.

Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:

В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1176 см, за сутки он вырос на 138 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работу по пропуску воды.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 79%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 95%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски. В целом, водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 73%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16–17 апреля.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК отметила, что на всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.