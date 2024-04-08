О ситуации на водохранилищах республики сообщили в Минводы РК

Как Министерство водных ресурсов и ирригации и акиматы областей сейчас совместно работают над пропуском воды, рассказала официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, сброс воды из Каратомарского водохранилища Костанайской области составляет 3250 кубометров в секунду, водохранилище наполнено на 99 процентов, работает в транзитном режиме, возможно увеличение объемов сброса. В Костанайской области продолжается половодье.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 3820 кубометров воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 73,1 кубометра воды в секунду, Оба водохранилища наполнены на 100 процентов. В Северо-Казахстанской области продолжается половодье.

— На месте работает министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и регулирует пропуски воды. Астанинское водохранилище в Акмолинской области перешло в транзитный режим, сейчас из него сбрасывается 400 кубометров воды в секунду, прибывает столько же. Из Селетинского водохранилища Акмолинской области сбрасывается 150 кубометров воды в секунду. Объект наполнен на 99,4 процента, — сообщила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

По данным Минводы, в Западно-Казахстанской области до сих пор наблюдается повышение уровня реки Шаган, в секунду там протекает 680 кубометров воды, по реке Дерколь уровень воды пошел на спад. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья.

— По данным, которыми министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов обменивается с российскими коллегами, на сегодня сброс из Ириклинского гидроузла составляет 1680 кубометров в секунду. Сейчас работники Министерства водных ресурсов и ирригации вместе с коллегами из акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей работают над очисткой русла реки Жайык от ледяного покрова и исключением заторов для уменьшения подтоплений. Приток к Актюбинскому водохранилищу на сегодня стабилизировался. Объект наполнен на 97 процентов, сброс составляет 50 кубометров в секунду, — добавила Молдир Абдуалиева.

Согласно озвученным данным, на водохранилищах Восточно-Казахстанской области пик паводка ожидается в начале следующей недели. Ожидаемый средний приток в Бухтарминское водохранилище составляет 1780-2720 миллионов кубометров, в Шульбинское водохранилище — 2380-3730 миллионов кубометров.

В связи с тем, что по реке Ертис ожидается приток воды, работники водного министерства и акимата областей Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей принимают меры для наиболее безопасного пропуска воды и обеспечения безопасности жителей.

На водохранилищах Карагандинской области прошел пик половодья, водохранилища переведены в транзитный режим, увеличение притоков не прогнозируется.