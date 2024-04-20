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    17:27, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    О ситуации на водохранилищах рассказали в Минводы РК

    водохранилище
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки. О ситуации на водохранилищах страны рассказали в Минводы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме

    В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 348 сантиметров.

    К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1 284 см, за сутки снизился на 28 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

    В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильна.

    В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 81%.

    В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 67%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

    В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 85%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Урал (Жайык) составляет 899 см.

    В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильна.

    В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Петропавловск Регионы Казахстана Водохранилище Паводки в Казахстане Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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