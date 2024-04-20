О ситуации на водохранилищах рассказали в Минводы РК

На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки. О ситуации на водохранилищах страны рассказали в Минводы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме



В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 348 сантиметров.



К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1 284 см, за сутки снизился на 28 см. Обстановка в регионе остается напряженной.



В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильна.



В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 81%.



В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 67%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.



В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 85%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Урал (Жайык) составляет 899 см.



В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильна.



В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.