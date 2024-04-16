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    19:15, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    О ситуации на водохранилищах Казахстана сообщили в Минводы

    водохранилище, Актюбинская область
    Фото: Минводы

    О ситуации на водохранилищах Казахстана к этому часу рассказала официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Вчера произошел перелив через дамбу «Старый грейдер» системы лиманного орошения «Алва». Усилиями «Казводхоза» и местных жителей перелив через дамбу был устранен, как и подтопления поселка Караоткель, - сказала Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

    По ее словам, в Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.

    - Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние объектов удовлетворительное, - заверила Молдир Абдуалиева.

    Как отметила спикер, к этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1330 см, за сутки он вырос на 27 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.

    В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

    В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

    В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 83%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски.

    Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

    В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 77%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

    В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

    В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.

    - На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки, - добавила Молдир Абдуалиева.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Восточно-Казахстанская область Наводнение Регионы Костанайская область Абайская область Карагандинская область Водохранилище Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Актюбинская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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