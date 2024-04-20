О ситуации на водохранилищах Казахстана рассказали в Минводы

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили о ситуации на водохранилищах Казахстана, передает агентство Kazinform.

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 316 сантиметров. Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1312 см, за сутки снизился на 23 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 69%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 83%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Жайык составляет 884 см.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.

С 27 марта по 18 апреля в водохранилища бассейнов рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек поступило 19 кубических километров паводковых вод.

Сброс в этом году составил 16 кубических километров. Таким образом, на сегодня в водохранилищах удалось собрать 3 кубических километра воды. Год назад объем собранной воды составил 1,2 кубических километра.