О ситуации вокруг казахского языка высказался Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации вокруг казахского языка высказался министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Даурен Абаев прокомментировал предложение казахскоязычных журналистов написать письмо Президенту Республики Казахстан касательно статуса государственного языка.

«Я знаю об этой ситуации. Конечно, я считаю уместным данное предложение журналистов. Все мы знаем, что язык является одним из ценных сокровищ нашего народа. Наша история тесно связана с языком. Поэтому, любая проблема касательно нашего родного языка считается для нас очень важной. Язык – душа народа, но наши журналисты постоянно шумят, поднимая данный вопрос. Мы понимаем это. Но в других сферах, как экономической, технологической, производственной работают специалисты, профессионалы своего дела. Это – не их ошибка, что они не знают язык. Они пытаются учить язык, однако, в свое время они обучались в русской школе, может и за рубежом. Поэтому, не владеют хорошо казахским. Но в то же время, нужно же работать в этих отраслях, так как они являются профессионалами. Поэтому, я считаю, что данный вопрос будет решаться последовательно. Человек должен принимать любое решение с умом и пониманием», - рассказал министр информации и общественного развития в эфире программы «Көзқарас» на телеканале «Qazaqstan».

«К примеру, если в 1991 году в казахских школах обучались 1 млн детей, то сейчас уже 2 млн человек. То есть, вдвое увеличилось число детей, обучающихся в казахских школах. Безусловно, в государственных органах и других сферах они будут вносить свою лепту в развитие государственного языка. Но нужно для этого время», - отметил Даурен Абаев.

Глава ведомства также ответил на вопрос ведущего о том, почему на сегодня журналистам трудно и проблематично находить спикера, который умеет говорить на казахском языке.

«Нужно требовать, спрашивать. Конечно, каждая пресс-служба государственного органа должна работать качественно. Спрашивать информацию на казахском языке должны не журналисты, а общество. Сейчас общество, как вы знаете, становится казахскоязычным. Поэтому, государственные органы должны это тоже понимать. Но журналисты также должны относиться к этому правильно. Они должны задавать грамотные, актуальные, вопросы, связанные с запросами общества, а не просто так, не думая. Если вопрос будет актуальным, то любым образом это будет донесено до общества. Наши коллеги должны понимать это», - считает Даурен Абаев.