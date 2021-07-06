О ситуации в Улытауском районе рассказал начальник ДЧС Карагандинской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - В районе населённого пункта Пионер Актасского сельского округа Улытауского района находится самый большой очаг пожара –около двух тысяч гектаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас идут работы на дальних подступах к селу. Угрозы населённому пункту нет.

Пожар локализуется на территории двух сельских округов – Жангельдинского и Актасского.

«В тушении задействованы 197 человек как из местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований, так и из департамента по ЧС и 87 единиц техники. Угрозы селу Пионер нет. На расстоянии 3-5 км от населённого пункта находились очаги горения. Они локализованы и ликвидированы с помощью инженерной техники», – сообщил начальник департамента по ЧС Карагандинской области полковник Мурат Катпанов.

Самые сложные участки – подступы огня к зимовкам, фермерским хозяйствам – были оперативно локализованы и устранены. Тем не менее, есть отдельные территории, где работы до сих пор продолжаются.

Дополнительно ожидается приезд сотрудников ДЧС. Их выставят на самых сложных участках. Местными исполнительными органами приняты все необходимые меры по организации тушения пожаров. В целом обстановка на контроле.

Напомним, с 1 июля в Улытауском районе Карагандинской области зарегистрированы несколько степных пожаров. Сегодня в трёх сельских округах объявлен режим ЧС.