О ситуации в Украине: Россия взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, Украина сообщает о 137 погибших
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Российские десантники взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС и договорились с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности атомной электростанции. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, количество выведенных из строя объектов украинской военной инфраструктуры возросло до 118, а число сложивших оружие и сдавшихся военных и силовиков превысило 150.
По информации главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, украинские военные ведут оборонительные бои восточнее Херсона (вечером российская сторона сообщила, что ее силы вышли к городу) и еще на нескольких направлениях, включая Донбасс. Там, как сообщили в Минобороны РФ и народных республиках, военные ДНР и ЛНР продолжают продвижение.
За минувший день Вооруженные силы Украины потеряли 137 человек, включая 10 офицеров, убитыми и 316 ранеными, говорил Зеленский. Он также подтвердил, что Киев утратил контроль над островом Змеиный в Черном море.
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