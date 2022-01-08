О ситуации в столице рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация в столице стабильная, находится под полным контролем. Об этом заявили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала ЧП количество звонков на канал «102» увеличилось в два раза. За три дня поступило 9076 звонков. Жителей столицы интересовали вопросы справочного характера, въезд и выезд из города, режим работы ЦОНов, банков и торговых центров. Сотрудники полиции оказывали консультативную и психологическую помощь горожанам», - отмечают в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, за последние трое суток в столице зарегистрировано 45 преступлений. Также выявлено более двух тысяч административных правонарушений.

За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержано двое водителей, которые по решению суда водворены в Специальный приемник ДП.

Согласно статьи 476 КРКобАП за нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом, в связи с объявленным чрезвычайным положением, привлечено 22 лица. Процессуальное решение в отношении виновных будет принято судом.

По периметру города установлены блокпосты, ограничен въезд в столицу, а также выезд из него. Горожане могут проезжать через блокпосты только в дневное время. Сотрудниками проверяются документы граждан, также автомобили на наличие запрещенных веществ.

В городе с 23:00 часов ночи до 7:00 часов утра введен «комендантский час», то есть в городе передвижение в пешем порядке также и транспортных средств запрещены. Разрешение на передвижение дано только задействованным в жизнедеятельности столицы.

Согласно утвержденным Правилам, субъектам бизнеса – это торговые объекты, рынки, магазины, аптеки и другим организациям разрешено работать с 08.00 до 22. 00 часов, при этом запрещена реализация алкогольной продукции.

«Предупреждаю не нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, а также соблюдать режим ЧП в городе. Совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность»,- сказал начальник департамента полиции Ержан Саденов.