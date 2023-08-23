18:05, 22 Август 2023 | GMT +6
О ситуации в пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе рассказали в КНБ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы.
Ранее заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал скопление фур на границе с Кыргызстаном.