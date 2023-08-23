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    18:05, 22 Август 2023 | GMT +6

    О ситуации в пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе рассказали в КНБ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы.

    Ранее заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал скопление фур на границе с Кыргызстаном.


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