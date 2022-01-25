О ситуации в энергосистеме Казахстана рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 января 2022 года в 11:59 часов (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». В результате, произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области порядка 1000 МВт, Жамбылской области – 300 МВт, Туркестанской области – 500 МВт и Кызылординской области – 200 МВт., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана, Кыргызстана. Работой автоматики предотвращено полное погашение Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 МВт. Действием автоматики Алматинский энергоузел выделен на изолированную работу с сохранением электропотребления порядка 700 МВт.

В 13:39 полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений.

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за аварии произошло отключение электроэнергии на юге Казахстана.

Пресс-служба АО «KEGOC» сообщила, что в Казахстане включены все линии электропередачи.