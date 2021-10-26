О ситуации в бассейне Сырдарьи рассказал глава Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова сейчас ситуация в бассейне реки Сырдарья, рассказал глава Минэкологии Казахстана Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается ситуации по Сырдарье, вопрос действительно очень серьезный. Сегодня водность реки зависит в первую очередь от климатических условий, то есть от запасов снега, который тает весной и от ледников. Водохозяйственная обстановка в бассейне Сырдарьи во многом определяется и накоплением воды и режима работы водохранилищ - Токтогульского в Кыргызской Республике, и Бахри Точик в Таджикистане», - сказал в ходе брифинга в СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов.

Сериккали Брекешев отметил, что на территории Казахстана водность бассейна реки Сырдарья зависит от наполнения Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора.

«По Шардаринскому водохранилищу в вегетационный период уменьшается вода и увеличивается в межвегетационный, когда идет накопление. Если говорить о норме воды перед вегетационным периодом, то в Токтогульском водохранилище норма считается 15 кубокилометров воды. К сожалению, в этом году в начале вегетационного периода - 1 сентября эта отметка была на уровне 8,7 кубокилометров, в 2020 году - было еще на три кубокилометра меньше. Поэтому сейчас по воде обстановка очень сложная», - отметил Сериккали Брекешев.

Глава ведомства при этом проинформировал, что на сегодняшний день вегетационный период в Таджикистане и Узбекистане не закончен и еще продолжается.

«До конца октября текущего года после его завершения мы уже будем проводить совещание с нашими коллегами с южных регионов по определению и согласованию режима работы данных водохранилищ», - сказал министр.

Ранее глава ведомства сообщил, что до 2025 года планируется строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 кубокилометров. В этом году уже завершается строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в Туркестанской области.