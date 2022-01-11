О ситуации в Актюбинском регионе рассказал комендант области
«В Актобе возле областного акимата во время массовых беспорядков различные телесные повреждения получили 14 сотрудников полиции, двое из них находятся в медучреждениях. Из 14 пострадавших некоторые после оказания первой медицинской помощи добровольно приступили к выполнению служебных обязанностей», - сказал Канат Алиев.
В целом на сегодняшний день ситуация в регионе стабильная, действует комендантский час с 23.00 до 7.00. Установлены 10 блок-постов на выездах из Актобе и в райцентрах области.
В Актобе полицейские продолжают выявлять нарушителей комендантского часа
«Сотрудниками правоохранительных органов обеспечивается должная охрана общественного порядка и безопасности граждан. Ситуация в области находится под полным контролем полиции. За прошедшую ночь в отделы полиции за нарушение комендантского часа было доставлено 169 лиц. Из которых 149 привлечены к административной ответственности. Трое лиц арестованы за организацию массовых беспорядков. И в отношении 4 лиц решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», - сказал комендант области.
Как сообщалось ранее, полиция задержала 11 организаторов и зачинщиков массовых беспорядков в Актобе.