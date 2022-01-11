О ситуации в Актюбинском регионе рассказал комендант области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Актобе во время массовых беспорядков у областного акимата 14 сотрудников полиции получили телесные повреждения. Об этом рассказал комендант области Канат Алиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актобе возле областного акимата во время массовых беспорядков различные телесные повреждения получили 14 сотрудников полиции, двое из них находятся в медучреждениях. Из 14 пострадавших некоторые после оказания первой медицинской помощи добровольно приступили к выполнению служебных обязанностей», - сказал Канат Алиев.

В целом на сегодняшний день ситуация в регионе стабильная, действует комендантский час с 23.00 до 7.00. Установлены 10 блок-постов на выездах из Актобе и в райцентрах области.

В Актобе полицейские продолжают выявлять нарушителей комендантского часа

«Сотрудниками правоохранительных органов обеспечивается должная охрана общественного порядка и безопасности граждан. Ситуация в области находится под полным контролем полиции. За прошедшую ночь в отделы полиции за нарушение комендантского часа было доставлено 169 лиц. Из которых 149 привлечены к административной ответственности. Трое лиц арестованы за организацию массовых беспорядков. И в отношении 4 лиц решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», - сказал комендант области.

Как сообщалось ранее, полиция задержала 11 организаторов и зачинщиков массовых беспорядков в Актобе.