14:12, 15 Июнь 2021 | GMT +6
О ситуации со вторым компонентом вакцины «Спутник V» рассказали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О ситуации со вторым компонентом вакцины «Спутник V», которого пока нет в прививочных пунктах, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, на фармацевтический склад Атырауской области в июне 2021 года было доставлено 39 850 доз второго компонента вакцины «Спутник V». Однако прибытие сертификатов на них из России в настоящее время задерживается. Предварительные даты прибытия сертификатов 16 - 18 июня.
С 1 февраля 2021 года в регион было доставлено 32 350 доз второго компонента вакцины «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax с сертификатами, ими вакцинировано 23 505 человек. Это 2601 медицинских работников, 2298 педагогов, 608 полицейских, 208 студентов, 95 сотрудников закрытых учреждений, 1578 сотрудников правоохранительных органов, 419 госслужащих, 243 людей с хроническими заболеваниями, 15455 местных жителей.