О ситуации со вторым компонентом вакцины «Спутник V» рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О ситуации со вторым компонентом вакцины «Спутник V», которого пока нет в прививочных пунктах, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, на фармацевтический склад Атырауской области в июне 2021 года было доставлено 39 850 доз второго компонента вакцины «Спутник V». Однако прибытие сертификатов на них из России в настоящее время задерживается. Предварительные даты прибытия сертификатов 16 - 18 июня.