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О ситуации с вводом предельных цен на сжиженный газ рассказали в АЗРК

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Января 2022, 17:10
О ситуации с вводом предельных цен на сжиженный газ рассказали в АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации по итогам ввода предельных цен на сжиженный нефтяной газ рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством энергетики и национальной компанией «КазМунайГаз» проводит работу по стабилизации ситуации, сложившейся в связи с вводом предельных цен на реализацию сжиженного нефтяного газа на территории Казахстана. Для предупреждения возможных убытков предпринимателей, закупивших сжиженный нефтяной газ у оптовых поставщиков по ценам, действующим до ввода в действие приказа, всем производителям сжиженного нефтяного газа официально сообщено о необходимости пересмотра ранее заключенных контрактов в сторону снижения оптовых цен», - прокомментировали в ведомстве.

В свою очередь, Агентство по защите и развитию конкуренции РК призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования по реализации сжиженного нефтяного газа по установленным государством ценам и обеспечить реализацию газа в полном объеме без ограничений.

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