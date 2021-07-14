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    15:56, 14 Июль 2021 | GMT +6

    О ситуации с водообеспечением в Казахстане рассказал Магзум Мирзгалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с водообеспечением в стране рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время ситуация с водообеспечением в стране пока еще удовлетворяет требованиям отраслей экономики и населения», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Однако, как отметил глава минэкологии, можно выделить следующие основные особенности водной отрасли.

    Первое. Прогнозируемое снижение водообеспечения страны в средне- и долгосрочном периоде вследствие падения речного стока и роста водопотребления.

    Второе. Вопросы вододеления с сопредельными странами.

    Третье. Устаревшая инфраструктура и связанные с этим огромные потери. В частности, в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%. Для их сокращения требуется ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

    Четвертое. Неусовершенствованный механизм тарифообразования, недостаток инвестиций в инфраструктуру.

    «Следующее - несовершенство институциональной системы и нехватка квалифицированных кадров. В этой связи, перед нами стоят задачи по сохранению водного баланса на уровне 90-100 кмᶟ за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов 2030 году, строительства новых ирригационных систем, модернизации и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водной отрасли, водосбережению и другое», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.


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