О ситуации с водообеспечением в Казахстане рассказал Магзум Мирзгалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с водообеспечением в стране рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ситуация с водообеспечением в стране пока еще удовлетворяет требованиям отраслей экономики и населения», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Однако, как отметил глава минэкологии, можно выделить следующие основные особенности водной отрасли.

Первое. Прогнозируемое снижение водообеспечения страны в средне- и долгосрочном периоде вследствие падения речного стока и роста водопотребления.

Второе. Вопросы вододеления с сопредельными странами.

Третье. Устаревшая инфраструктура и связанные с этим огромные потери. В частности, в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%. Для их сокращения требуется ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

Четвертое. Неусовершенствованный механизм тарифообразования, недостаток инвестиций в инфраструктуру.

«Следующее - несовершенство институциональной системы и нехватка квалифицированных кадров. В этой связи, перед нами стоят задачи по сохранению водного баланса на уровне 90-100 кмᶟ за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов 2030 году, строительства новых ирригационных систем, модернизации и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водной отрасли, водосбережению и другое», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.