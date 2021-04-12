О ситуации с распространением коронавируса сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где несколько дней растет число заболевших, рассказали о ситуации с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения области, всего за последние сутки выявлен 131 вновь заболевший. Среди инфицированных - 99 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 10 заболевших с месторождения Тенгиз. Продолжает увеличиваться число зараженных и в районах области.

Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 5 жителей Жылыойского района, у 4 жителей Индерского, у 9 жителей Курмангазинского , у 3 жителей Махамбетского района, у 1 жителя Исатайского райоонов. Заболевание у 63 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 68 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 158 пациентов. В домашних условиях получают лечение 708 человек, в модульной больнице - 169, в инфекционном стационаре областной больницы - 60 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 92. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 149.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как сообщалось ранее, в Атырау доставили восемь тысяч доз вакцины «Спутник V».



