О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заболеваемость коронавирусом снизилась почти в четыре раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние две недели в регионе зарегистрировали 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период. Снижение заболеваемости отмечается во всех районах области.

«Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 44 тысячи североказахстанцев. Из них 75% выявлены при обращении за медицинской помощью, 16% среди контактных, оставшиеся - при профилактическом обследовании. По статистике, чаще всего Covid-19 болеют люди 60 лет и старше - это более 30% от общего числа. Что касается тех, кто младше, то большинство из заболевших - работающее население», - сообщили в департаменте.

На пунктах пограничного контроля продолжается проверка наличия ПЦР-тестов въезжающих. С октября 2020-го года через пункты прошли более 400 тысяч человек. Из них 215 тысяч человек - пешие пассажиры с отрицательным результатом ПЦР-тестирования. Более 6,3 тысячи человек прибыли без справок и были помещены в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 41 человек проходил лечение в инфекционном стационаре, 281 - амбулаторно. 1 880 иностранным гражданам въезд запретили из-за справки о прохождении теста на COVID-19.

«С приходом весны у населения часто наблюдается авитаминоз. Это может быть чревато вирусными заболеваниями, в том числе и COVID-19. Однако с помощью витаминов и правильного питания можно укрепить здоровье и избежать заболевания. Вместе с тем отмечается, что ожирение, напротив, увеличивает шансы для тяжелого течения коронавируса. Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем у людей с нормальным весом. Необходимо больше двигаться, заниматься фитнесом, не пренебрегать умеренными физическими нагрузками», - добавили в департаменте.