О ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырауской области
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 78 человек. Это 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 59 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Исатайского - 1 человек, Курмангазинского – 1.
Заболевание у 9 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 322 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 74 человека, в районных инфекционных стационарах - 28, в стационарах на Тенгизе - 724 человека.
За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 75 человека.
По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.