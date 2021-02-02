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    23:18, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    О ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением коронавируса в рассказали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 78 человек. Это 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 59 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Исатайского - 1 человек, Курмангазинского – 1.

    Заболевание у 9 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 322 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 74 человека, в районных инфекционных стационарах - 28, в стационарах на Тенгизе - 724 человека.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 75 человека.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество Статистика
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