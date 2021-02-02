О ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением коронавируса в рассказали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 78 человек. Это 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 59 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Исатайского - 1 человек, Курмангазинского – 1.

Заболевание у 9 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 322 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 74 человека, в районных инфекционных стационарах - 28, в стационарах на Тенгизе - 724 человека.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 75 человека.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.