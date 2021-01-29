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    22:22, 28 Январь 2021 | GMT +6

    О ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 90 человек. Среди инфицированных - 12 пациентов из города Атырау. В результате скрининга был выявлен 69 заболевший на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского - 1, Курмангазинского районов -3, Кызылкогинского - 1, Исатайского - 2, Макатского - 2 человека. Заболевание у 18 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 403 пациента, в областном инфекционном стационаре находится 80 человек, в районных инфекционных стационарах - 30. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз 813 человек.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 82 пациента.

    Регион продолжает находиться в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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