О ситуации с переполненными больницами в Актобе рассказал замакима области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов рассказал о ситуации с КВИ в регионе и о том, почему железнодорожная больница Актобе отказалась принимать пациентов, привезенных скорой помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Н.Калауова в регионе зарегистрировано 610 случаев КВИ, из них 314 человек выписались из больниц, остальные продолжают лечение. Вместе с тем, в Актобе увеличилась заболеваемость пневмонией, так что возникла ситуация с переполненностью пациентами в железнодорожной больнице.

«Основная причина увеличения заболеваемости - снятие ограничений после карантина, когда граждане начали активно посещать места массового скопления людей, заработали авто- и железнодорожные сообщения. Кроме того, мы проводим плановые скрининговые проверки, выявляется много бессимптомных больных с КВИ. Также нарушаются санитарные требования, все это влияет на рост заболеваемости КВИ. Из 610 случаев 12 процентов - завозные случаи, 40 процентов актюбинцев были выявлены в результате самообращения, 50 процентов пациентов в ходе скрининга. Сейчас в Актобе и Шалкарском, Мугалжарском районах усилены ограничительные мероприятия», - сказал Н.Калауов.

Вместе с тем, в регионе достаточно койко-мест для больных КВИ, заполняемость пациентами составляет 47 процентов.

Нуржауган Калауов прокомментировал случай отказа в приеме больных пневмонией в железнодорожной больнице.

«С пневмонией у нас лечатся 360 человек. Поэтому были определены для приема больных пневмонией Каргалинская и железнодорожная больницы. В тот день в жд больницу поступило много больных, так что места переполнились и врачи перестали принимать. Врачей тоже можно понять, они сутками работали. По данному факту была проведена разъяснительная работа с врачами, приняты меры», - сказал Н.Калауов.

Также замакима области рассказал, почему в разгар заболеваемости пневмонией и КВИ ушел с поста руководитель управления здравоохранения.

«19 июня глава областного управления здравоохранения уволился по собственному желанию. Дело в том, что он находился на этом посту 3 года и продлевал срок еще раз, больше по правилам он не может находиться там, поэтому нужно было либо увольнение, либо перевод на другую работу. 22 июня мы объявим новый конкурс на данную должность», - сказал Н.Калауов.