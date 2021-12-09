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О ситуации с пенсионными накоплениями рассказал Ерболат Досаев

9 Декабря 2021 09:15
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О ситуации с пенсионными накоплениями рассказал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличились пенсионные активы казахстанцев, расказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пенсионные активы ЕНПФ на конец ноября текущего года составили 13,4 трлн.тенге, увеличившись с начала года на 3,7%», - сказал Ерболат Досаев.

Было отмечено, что на 7 декабря текущего года количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 636,6 тыс. на сумму 2,2 трлн.тенге, из которых на решение жилищных вопросов приходится 2,1 трлн.тенге.

«По итогам 11 месяцев текущего года получена доходность в размере 11% при инфляции 7,8%. Таким образом, с начала текущего года для вкладчиков ЕНПФ обеспечена реальная доходность в размере 3,2%», - уточнил Ерболат Досаев.



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#Экономика   #ЕНПФ  
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Автор:

Серик Сабеков

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