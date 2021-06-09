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    20:50, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    О ситуации с новыми случаями COVID-19 рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 29 инфицированных, что в 2-3 раза меньше предыдущих дней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, из 29 заболевших в регионе в городе Атырау подтверждено 19 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Снижается распространение инфекции и в районах области. Так, в Индерском районе выявлено 2 зараженных Covid-19, в Курмангазинском районе - 1. Заболевание у 12 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 17 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 83 человека.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 530 человек, в модульной больнице - 120, во второй областной больнице – 110 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 21, в районных инфекционных стационарах - 94. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 52.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 918 человек привились от COVID-19 за сутки в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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