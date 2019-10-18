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О ситуации с менингитом в Казахстане рассказал Жандарбек Бекшин

18 Октября 2019 14:21
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О ситуации с менингитом в Казахстане рассказал Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с заболеваниями менингитом в Казахстане рассказал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас на сегодняшний день зарегистрировано 50 случаев менингококковой инфекции. В прошлом году было 83 случая. То есть на сегодня снижение заболеваемости пошло на 47%», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК

По его словам, сейчас ситуация с заболеванием менингитом находится под контролем и не представляет угрозы населению.

«Средний многолетний уровень заболеваемости по Казахстану составляет 2,1%. На сегодня средний уровень составляет 0,2%. Посмотрите во сколько раз ниже уровень заболеваемости от среднего многолетнего уровня на сегодняшний день», - подчеркнул Жандарбек Бекшин.

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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Менингит,
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Автор:

Серик Сабеков

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